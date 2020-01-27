В Одессе все школы закрыли на двухнедельный карантин

Кроме того, некоторые школы начали закрывать в Винницкой области.

В Одессе из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ с завтрашнего дня в школах города на две недели вводится карантин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, соответствующее решение сегодня приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

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«Комиссия ТЭБ приняла решение с завтрашнего дня закрыть школы на карантин на 2 недели. В детсадах группы будут закрываться, если количество заболевших превысит 20%», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что сегодня на совещании в мэрии заместитель начальника департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко заявила, что в городе эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 7,6%.

«По данным лабораторного центра, на сегодня регистрируется уровень заболеваемости гриппом, который превышает эпидпорог на 7,6% процента. За последнюю неделю заболеваемость возросла на 28%», - рассказала чиновница.

Она отметила, что 74% заболевших – несовершеннолетние, в основном это дети в возрасте до 14 лет.

По ее словам, в настоящее время в городе усилены противоэпидемические мероприятия, в частности, в лечебных учреждениях введен масочный режим, в больницах ограничено посещение пациентов.

Также сообщается, что в Винницкой области на карантин закрыли 13 школ.