По результатам исследований 67 образцов больных в вирусологической лаборатории получено 12 положительных результатов, среди которых коронавирус в одном случае, отмечают в Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины.

В Киеве зарегистрировали один случай коронавируса, но не китайского.

Как говорится в размещенном в Facebook отчете государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на прошлой неделе в столице, "за эпидсезон 2019-2020 гг. учреждениями здравоохранения, осуществляющих дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) и тяжелыми ОРЗ (ТОРЗ), доставлены в вирусологическую лабораторию ГУ "КГЛЦ Минздрава Украины" 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H 1N1) - 3, грипп А нетипированный - 1, грипп В - 3, аденовирус - 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирусы - 1", - сообщили в лабораторном центре.

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В комментариях к этому на вопросы пользователей Facebook, является ли это "китайским коронавирусом", Киевский городской лабораторный центр уточнил: "Нет, не китайский".

За 4-ю неделя 2020 года зарегистрировано 10 тыс. 920 больных гриппом и ОРЗ (за предыдущую неделю - 9 тыс. 176), фиксируется рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 19%.

Рост произошел за счет как детского, так и взрослого населения.

В учреждения здравоохранения города были госпитализированы 186 человек, из них 150 детей (за 3 неделю -141 человек, из них 115 детей).

Ранее сообщалось, что в Украине не было зафиксировано заражения смертельно опасным коронавирусом 2019 nCoV. Подозрительные случаи, о которых писали СМИ, были обычным гриппом.