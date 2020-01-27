Супрун разрушила мифы о плесени в доме и на продуктах

Наиболее опасной плесень может быть для младенцев, детей, людей пожилого возраста, людей с ослабленным иммунитетом, для людей с аллергией, астмой, а также с проблемами с кожей.

Плесень на продуктах, подоконниках или стенах дома - явление точно не слишком эстетическое, в то же время, совсем не полезное для нашего здоровья.

Многие люди считают, что плесень не вредна, поэтому без лишних сомнений потребляют пищу, на которой заметны следы "жизни" плесени, и не спешат уничтожать "грибок" у себя дома. И зря, пишет на своей странице в Facebook бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Плесень - это микроскопические грибы, или микромицеты. Это чрезвычайно разнообразная группа микробов, в них входят не только вызывающие пятна на стенах. Среди этих грибов есть много важных видов, которые используют промышленно (например, для получения антибиотиков) или для изготовления сыров. В частности, микромицеты - участники биодеградации и почвообразования.

"Вдыхание спор плесени и контакт с ней может вызвать раздражение дыхательных путей и респираторные симптомы. При длительном контактировании с плесенью повышаются риски возникновения аллергий. Кроме того, грибные метаболиты могут выступать триггером для развития астмы", - пояснила бывшая глава Минздрава.

Наиболее опасной плесень может быть для младенцев, детей, людей пожилого возраста, людей с ослабленным иммунитетом, для людей с аллергией, астмой, а также с проблемной кожей (например, при экземе). На фоне серьезного снижения иммунитета и высокой концентрации спор плесени могут возникать такие серьезные заболевания, как аспергиллез легких.

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"Потреблять в пищу продукты, на которых появилась плесень, не стоит. Ведь грибы могут продуцировать токсины, которые в больших количествах могут быть опасны. Если вы заметили, что на хлебе или в банке варенья появилась плесень — не ешьте их и не пытайтесь избавиться от плесени локально, просто отрезав кусок хлеба с плесенью или забрав ложкой плесень. Пораженная грибом часть продукта на самом деле значительно больше, чем кажется на первый взгляд", - подчеркнула Супрун.

Как предотвратить появление плесени

Контролируйте влажность дома. Ее желательно поддерживать в пределах 40-60%.

Следите за "гигиеной" помещений и вещей дома, например, утепление холодных стен предотвращает образование конденсата, что способствует появлению плесени.

Очень важна надлежащая вентиляция. Не забывайте пользоваться вытяжкой и регулярно проветривайте помещение.

Следите, чтобы в доме нигде не скапливалась вода, тщательно сушите вещи, перед тем как класть их в шкаф, не забывайте их сразу доставать из стиральной машины и развешивать.

Вовремя меняйте фильтры в кондиционерах и увлажнителях воздуха. На них могут вырастать целые колонии грибов, споры которых с движением воздуха могут распространяться по помещению.

Если есть домашние растения в горшках, следите за состоянием почвы. В случае появления неприятного запаха пересадите растение в другой горшок, используйте дренаж и очищайте листья от пыли. Почву в горшках с растениями также может быть источником спор плесени.

Что делать, если плесень все-таки появилась

Тщательно очистите место ее появления. Для этого можно использовать хлорсодержащие моющие средства, а также обработать место фунгицидами. Следите в дальнейшем за этим местом после того, как его очистили.

Во время уборки плесени рекомендуется надевать защитные очки, длинные резиновые перчатки и маску, закрывающую нос и рот. Также желательно открыть окна, а двери в помещения оставлять закрытыми, чтобы предотвратить распространение спор в другие помещения.

В случае, если плесень появляется на обоях или гипсокартоне, такие материалы заменяют, а стену под ними обрабатывают фунгицидами. В случае большого количества плесени лучше обратиться за консультацией к специалистам.