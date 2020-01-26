Новый коронавирус из Китая: в СНБО создали группу для мониторинга ситуации

В ведомстве подчеркнули, что оперативная группа при аппарате СНБО осуществляет круглосуточный мониторинг и анализ ситуации по распространению нового коронавируса.

В Совете нацбезопасности и обороны отмечают, что в Украине не обнаружены проблемные ситуации, связанные со вспышкой коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, с 20 января при СНБО создана оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса (2019-n-CoV).

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и аппарат СНБО владеет в полном объеме всей необходимой информацией по этому вопросу.

По его словам, мониторинг распространения нового коронавируса осуществляется в отношении стран Азии (прежде всего КНР), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.

"В круглосуточном режиме анализируются и изучаются меры, принимаемые органами власти иностранных государств для предотвращения дальнейшего распространения вируса, и статистика случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом", - говорится в сообщении.

В СНБО напомнили, что с сегодняшнего дня в аэропорту "Борисполь" введен температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, а животные, которых ввозят в Украину, проходят специальный осмотр ветеринарных служб.

"В целом, по состоянию на 26 января проблемных ситуаций, связанных с распространением коронавируса в Украине, не обнаружено, ситуация полностью контролируется, общегосударственные инфекционные профильные медицинские учреждения готовы предоставить соответствующую помощь гражданам", - добавили в СНБО.