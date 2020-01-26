Смертельный коронавирус: в "Борисполе" пассажирам из Китая будут измерять температуру тела

Проверка будет осуществляться инфракрасными термометрами.

Из-за вспышки убийственного коронавируса из Уханя, который унес жизни 41 человека, в аэропорту "Борисполь" пассажирам прямых авиарейсов из Китая сотрудники Минздрава будут измерять температуру тела. Нововведение начинает действовать с воскресенья, 26 января.

Об этом информируют в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В министерстве отметили, что 26 января запланирован ближайший авиарейс из Китая, который прибудет в аэропорт "Борисполь". Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения. Они будут осуществлять температурный скрининг с помощью инфракрасных термометров.

В Минздраве отметили, что 25 января Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации относительно системы раннего выявления заболеваний на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано инфицирование коронавирусом.

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Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовало значительных инвестиций и не было достаточно эффективным.

При этом, ранее в организации называли такой метод выявления больных в аэропортах дорогим и неэффективным. Однако во время вспышки коронавируса в 2020 году значительная часть убийственного вируса из Китая на аэродромах была обнаружена именно благодаря температурному скринингу. В Минздраве отметили, что это значительно снизит риски попадания вероятного возбудителя болезни в страну.

В министерстве также отметили, что для минимизации риска инфицирования коронавирусом ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.

Ранее сегодня, 25 января, агентство Reuters сообщало, что в Китае в результате заболевания умер 41 человек, число подтвержденных случаев заболевания составляло 1287.

В разных странах мира выявлено более 1,3 тысячи человек, инфицированных коронавирусом.