Врач Комаровский рассказал, опасно ли получать посылки из Китая

Врач отметил, что это самый частый вопрос, связанный с опасным вирусом.

Врач-педиатр Евгений Комаровский заверяет, что посылки из Китая, несмотря на бушующий там коронавирус, получать можно.

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Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Врач отметил, что самый частый вопрос, связанный с коронавирусом, звучит так: "Можно ли без опасений получать посылки (товары) из Китая?"

"Во-первых, вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более 2 суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы дозу вируса очень мало, даже теоретически (инфицирующая доза - количество микроорганизмов, потенциально способных вызвать заболевание)", - написал Комаровский.

Исходя из этого врач констатировал: "Посылки из Китая получать можно!"

Как сообщал УНИАН, Минздрав уведомил о том, что в Украине зафиксировали первое подозрение на коронавирус. С подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек. Два случая заболевания на китайский вирус не подтвердили, еще один – исследуют.