В Украине зафиксировали первое подозрение на коронавирус – Минздрав (видео)

Министерство здравоохранения мониторит ситуацию и будет сообщать о каждом новом случае заболевания.

В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек. Два случая заболевания на китайский вирус не подтвердили, еще один – исследуют.

Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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«Относительно актуальной информации. Если мы говорим о том, что сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них двое были неподтвержденные. Сейчас еще по одному случаю проводится эпидемическое расследование», – заявила она.

При этом Скалецкая добавила, что «каждый случай будет расследован и донесен до населения». По ее словам, Минздрав полностью мониторит ситуацию и имеет соответствующие порядки реагирования.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

По состоянию на 10:00 по киевскому времени закрыты 13 китайских городов из-за смертельного вируса. В данный момент известно о 26 случаях смерти у больных коронавирусом. Общее количество зараженных уже превысило 830.