В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли 11 человек - Минздрав

Все они не были привиты против гриппа, уточняют в Министерстве здравоохранения.

В Украине с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что ни один из умерших не был привит против гриппа. Минздрав также сообщает, что за прошедшую неделю (13-19 января) ОРВИ заболели более 142 тысяч человек, из них более 60% - дети.

"По результатам лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции в 13 из 45 образцов материалов определены вирусы гриппа: 6 - типа А(Н1) pdm09, 2 - типа А(Н3), 3 - типа А несубтипованный и 2 - типа B", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в большинстве регионов активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемических уровнях. Исключением является Тернопольщина - там зарегистрирована низкая эпидемическая активность гриппа и ОРВИ.

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За прошедшую неделю против гриппа было вакцинировано почти полторы тысячи человек, а с начала октября - почти 232 тысячи. В Минздраве напомнили, что прививка является лучшей профилактикой от гриппа.

Как сообщал УНИАН, в школах Житомира с 27 января приостановят обучение из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.