В школах Житомира из-за гриппа и ОРВИ вводят карантин

Обучение приостановят на 10 дней – с 27 января по 5 февраля.

В школах Житомира с 27 января приостановят обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета, соответствующее решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Согласно решению, с 27 января по 5 февраля будет временно приостановлен образовательный процесс в школах и детсадах.

Кроме того, карантин вводится в ПТУ, культурно-спортивном центре, специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по футболу «Полесье», специализированных творческих учебных заведениях.

В горсовете добавили, что введение карантина не касается высших учебных заведений, которые горсовету не подчинены.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области с начала года в результате осложнений гриппа умерли шесть человек, пятеро из них – в Житомире.