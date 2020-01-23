Супрун рассказала, что стоит знать о смертельном уханьском вирусе

Много людей, которых поразил вирус, работали или посещали рынок в Ухане.

Новый вызов для глобального здоровья - распространение ранее неизвестного штамма коронавируса, который быстро распространяется в Китае и зафиксирован еще в нескольких странах.

Сейчас продолжаются тщательные исследования и изучение ситуации. Бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала все, что нужно знать о вирусе, его распространении и способах защиты.

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Что известно об уханськом вирусе

Новый штамм коронавируса пока известен под названием 2019-nCOV. Вспышку пневмонии, вызванной этим до сих пор неизвестным возбудителем, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Отсюда и название.

Много людей, которых поразил вирус, работали или посещали рынок в Ухане. Китайские продуктовые рынки, так называемые wet markets (мокрые рынки) — это скопление живых и убитых животных, птиц, продавцов и туристов. При таких условиях вирусы удобно распространяться между тушами, животными и людьми.

По состоянию на сегодня зафиксировано 570 случаев и 17 смертей. Количество людей, зараженных вирусом, может быть гораздо выше.

Новый коронавирус из Китая: кто в зоне риска, симптомы

Врачи сообщают, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, умершие в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет.

Также большинство умерших людей пожилого возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона.

Вирус вызывает пневмонию с такими симптомами как кашель, лихорадка и затруднение дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период длится около двух недель.

Передача человеку от человека была подтверждена национальной комиссией по здравоохранению Китая. Также существует риск мутации вируса.

Эксперты считают, что в зоне риска наиболее вероятно люди со слабым иммунитетом. Основное беспокойство вызывает диапазон выраженности симптомов: некоторые люди имеют легкие симптомы, другие тяжело болеют. Это затрудняет установление истинного количества зараженных и скорости передачи вируса от человека к человеку.

Как защититься от коронавируса из Китая

Сейчас вакцины против коронавирусов не существует. Сообщают, что вакцина против нового штамма 2019-nCOV пока на ранней стадии разработки.

Чтобы защититься от нового коронавируса, необходимо

часто и тщательно мыть руки мылом и водой;

не касаться грязными руками глаз, носа или рта;

избегать тесного контакта с больными людьми.

Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других:

оставайтесь дома, если заболели;

избегайте тесного контакта с другими людьми;

прикрывайте рот и нос салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки;

проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.

Людям, которые сейчас находятся где-то вблизи зоны распространения вируса, советуют: