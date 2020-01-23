В Минздраве Украины рассказали о смертельном коронавирусе из Китая

У людей, находящихся в инкубационном периоде, нет никаких клинических симптомов проявлений болезни.

По информации, которую сообщили Министерству здравоохранения Украины, инкубационный период коронавирус, распространившийся в Китае и других странах, в среднем длится от 2 до 12 суток.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Громадське".

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"Нам известно сейчас, что инкубационный период с момента контакта до появления первых симптомов болезни — в среднем от 2 до 12 суток. И это именно та проблема, с которой мы встречаемся, когда надо делать реагирования на эту болезнь, то есть на профилактику", — сказал он.

Виктор Ляшко уточнил, что у людей, находящихся в инкубационном периоде, нет никаких клинических симптомов проявлений болезни.

"У нее может быть только эпидемиологический анализ, мы должны с ней контактировать как врачи и медицинские работники, потому что она была в источнике, и есть вероятность того, что она могла быть в контакте с потенциальным источником этой инфекции", - уточнил он, добавив, что пути передачи вируса сейчас устанавливают.

По его данным, случаев заражения новым китайским вирусом в Украине пока не зафиксировали.

Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 25 человек.