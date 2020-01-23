Доктор Комаровский высказался по поводу специй в детском рационе

Самое главное - чтобы ребенку нравилось и не было никаких негативных проявлений.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, не вредно ли добавлять специи и пряности в еду маленькому ребенку.

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Самое главное - чтобы ребенку нравилось и не было никаких негативных проявлений, пишет он на своей странице в Instagram.

"Ребенок живет по законам семьи: если это удобно родителям, если это любят папа и мама, если это безопасно — на здоровье. Это не вредно", - отметил педиатр.

"Единственное, что вы должны знать и понимать: дети намного лучше взрослых ощущают вкусы - у них гораздо больше вкусовых рецепторов на языке. Поэтому умеренный вкус для вас - это достаточно интенсивный вкус для ребенка", - подытожил Комаровский.

Ранее на своей Instagram-странице доктор Евгений Комаровский рассказал, зачем нужны детские лекарственные формы.