В Украине за неделю от осложнений гриппа умерли шесть человек

За период с начала эпидсезона зарегистрировано уже 11 смертельных случаев.

В Украине за неделю от осложнений, вызванных заболеванием гриппом, умерли шесть человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

«11 человек умерли от осложнений гриппа с начала эпидсезона по состоянию на 22 января 2020 года», - говорится в сегодняшнем сообщении.

Читайте такжеВ Житомирской области число умерших от осложнений гриппа возросло до шести

По данным медиков, с 30 сентября 2019 года по 19 января 2020 года гриппом переболели 6,2% населения Украины и госпитализированы 67 113 человек, из них 78,7% - дети в возрасте до 17 лет.

В ЦОС отмечают, что самолечение может быть опасным для здоровья.

Как сообщал УНИАН, 14 января в ЦОС сообщили, что в Украине с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли 5 человек: две женщины и трое мужчин.

В Центре уточнили, что трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному на Тернопольщине и Запорожье. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря 2019 года.