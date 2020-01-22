Врач дала украинцам советы, как уберечься от нового смертельного вируса из Китая

Как мера всем, кто мог находиться в районах распространения инфекции, медик посоветовала придерживаться общих правил гигиены.

Врач-инфекционист Евгения Менжулина призвала украинцев не паниковать в связи с появлением нового смертельного коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого была зафиксирована в Китае.

По ее словам, медики на местах будут следовать инструкциям и клиническим протоколам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "А сейчас все, что мы можем сделать – строгий карантин больного человека, который в анамнезе находился в эндемичных зонах", – отметила Менжулина, передает «Обозреватель».

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Как мера всем, кто мог находиться в районах распространения инфекции, Менжулина посоветовала придерживаться общих правил гигиены.

"Это мытье рук, частое проветривание, индивидуальные маски. Не контактировать близко с человеком, у которого есть какая-то симптоматика, начиная от насморка, повышения температуры и кашля", – пояснила она.

По ее мнению, по возможности лучше временно воздержаться от поездок в потенциально опасные регионы (напомним, случаи заражения зарегистрированы преимущественно в Китае, единичные – в Южной Корее, Японии, Таиланде, США).

"Даже если это деловая поездка, возможно, получится найти способ все уладить удаленно, и тем самым обезопасить себя, своих близких и свою страну, чтобы ее (инфекцию. – Ред.) сюда не перевезти", – сказала врач.

При этом она подчеркнула, что не стоит "становиться жертвой маркетинга" и скупать в аптеках любые препараты.

"Как мы можем усилить иммунитет – это здоровое питание, нормированный сон и режим труда и отдыха. Это самое главное правило", – порекомендовала Менжулина.

Новый коронавирус был отмечен Всемирной организацией здравоохранения как nCoV 2019, также он известный как коронавирус Уханя (город в китайской провинции Хубэй).

Этот коронавирус опасен тем, что вызывает пневмонию. Болезнь начинается с лихорадки, головной боли, затем появляется кашель, головокружение. В Китае зафиксировали около 300 случаев заражения, по меньшей мере, 6 человек скончались, состояние еще 25 пациентов оценивается как тяжелое.

Главная опасность заключается в том, что вирус малоизученный. Медицинских препаратов и специфического лечения против него нет.