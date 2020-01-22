Скандал в институте Шалимова: попавшийся на взятке трансплантолог отделался штрафом

Во время следствия врач заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

В Киеве Соломенский районный суд вынес приговор руководителю отдела Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Олегу Котенко, погоревшему на взятке.

Единственный хирург в Украине, который проводит трансплантацию печени, заплатит штраф в размере 8500 гривен. Об этом сообщает "Судебный репортер".

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В ходе судебного заседания стало известно о том, что врач вымогал деньги у пациента, у которого обнаружили рак печени на фоне цирроза и гепатита "С". Изначально Котенко требовал за консультацию оплату в сумме 3 тысячи гривен, потом назвал сумму за проведение операции и лечения в 30 тыс. долл.

5 сентября 2019 года Котенко со своей командой провел больному операцию по пересадке печени, после чего напомнил пациенту за оплату его услуг, угрожая тем, что не будет предоставлять ему дальнейшее лечение. В общей сумме мужчина передал хирургу 22 тысячи долларов. Когда полиция задержала Котенко, на рабочем месте у него обнаружили эти деньги.

Во время следствия Котенко заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

В итоге суд признал его виновным по ст.184 "Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения и по ч.3 ст.354 "Получение неправомерной выгоды работником учреждения" Уголовного кодекса, назначив ему наказание в виде штрафа.