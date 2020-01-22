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Доктор Комаровский объяснил, чем опасно прикладывание грелки к животу ребенка (видео)

11:48, 22 января 2020
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Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил на вопросы родителей, можно ли ребенку на живот класть грелку, насколько она должна быть горячая и на какой период класть.

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Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. "При некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных в кишечнике, например, при остром аппендиците, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и к перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач", - подчеркнул педиатр.

Комаровский добавил, что грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. "Все. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач", - предупредил врач.

Ранее на своей Instagram-странице доктор Евгений Комаровский рассказал, зачем нужны детские лекарственные формы.

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