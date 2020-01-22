Доктор Комаровский объяснил, чем опасно прикладывание грелки к животу ребенка (видео)

Грелку на живот может назначить только врач, подчеркнул педиатр.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил на вопросы родителей, можно ли ребенку на живот класть грелку, насколько она должна быть горячая и на какой период класть.

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Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. "При некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных в кишечнике, например, при остром аппендиците, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и к перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач", - подчеркнул педиатр.

Комаровский добавил, что грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. "Все. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач", - предупредил врач.

Ранее на своей Instagram-странице доктор Евгений Комаровский рассказал, зачем нужны детские лекарственные формы.