Доктор Комаровский объяснил, чем опасно прикладывание грелки к животу ребенка (видео)
Вопрос: ⠀ Можно ли ребенку на живот класть грелку, насколько она должна быть горячая и на какой период класть? ⠀ Ответ: ⠀ Ребят, смотрите, при некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных в кишечнике, например, при остром аппендиците, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и к перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач. Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Всё. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #грелка #живот #аппендицит
Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил на вопросы родителей, можно ли ребенку на живот класть грелку, насколько она должна быть горячая и на какой период класть.
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Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. "При некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных в кишечнике, например, при остром аппендиците, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и к перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач", - подчеркнул педиатр.
Комаровский добавил, что грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. "Все. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач", - предупредил врач.
Ранее на своей Instagram-странице доктор Евгений Комаровский рассказал, зачем нужны детские лекарственные формы.