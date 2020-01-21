В Житомирской области число умерших от осложнений гриппа возросло до шести

С начала года пять человек умерли в Житомире и один в Коростышевском районе.

В Житомирской области с начала этого года в результате осложнений гриппа умерли шесть человек.

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Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре. «В течение последних четырех недель в области обследованы 75 тяжелых больных, из них в 31 случае лабораторно подтвержден грипп - в мазках из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический. Шесть больных умерли, в том числе пять - в Житомире и один - в Коростышевском районе», - говорится в сообщении.

По данным Житомирского областного лабораторного центра, последний летальный случай - смерть 50-летней женщины в Коростышеве - зафиксирован вчера, 20 января.

Больные обратились за медпомощью в очень тяжелом состоянии и не имели прививки против гриппа.