Украинских пограничников предупредили о распространении коронавируса из Китая

Минздрав напоминает об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи нового коронавируса.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения (Минздрав) предупредил Пограничную службу, руководителей областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава о ситуации с коронавирусом в Китае.

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Также им напомнили об актуальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения относительно нового коронавируса, говорится в сообщении на сайте Минздрава

Кроме этого, Минздрав напоминает об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV. В частности, избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции; чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением; избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе; люди с симптомами острой респираторной инфекции должны придерживаться правил поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Как сообщал УНИАН, вирус, который зарегистрирован в Китае, относится к группе коронавирусов и провоцирует в инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Кроме белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации некоторых СМИ, продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения. Власти Китая подтвердили, что коронавируснового типа способен передаваться в том числе от человека к человеку. Национальный институт здравоохранения США работает над разработкой вакцины против нового вируса.