В Украине начали закрывать школы на карантин

Также в Кировоградской области зафиксировали первый случай гриппа в этом году.

В Тернопольской, Донецкой и Кировоградской областях уже начали закрывать школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

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Так, с 21 по 26 января в двух школах Кировоградской области приостановили учебный процесс. Об этом сообщили в пресс-службе Александрийского городского совета.

Общее количество отсутствующих учеников в школах Александрии по состоянию на 21 января составляет почти 20%.

С 20 января приостановили учебный процесс и в школах города Селидово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовского горсовета.

Также с 22 января по 27 января включительно закроют учебные заведения в Черткове Тернопольской области из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщалось, в столице за третью неделю 2020 года зарегистрировано 9 тысяч 176 больных гриппом и ОРВИ, что на 35,2% больше по сравнению с прошлой неделей.