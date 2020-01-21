Украинцам дали рекомендации из-за нового вируса в Китае

Среди прочего, украинцам в Китае советуют надевать респираторы для уменьшения распространения микробов.

Украинцам, которые находятся в Китае, дали рекомендации из-за нового вируса.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу со ссылкой на власти провинции Гуандун.

"По состоянию на 20 января 2020 года в провинции Гуандун было зафиксировано 14 случаев заражения новым типом коронавируса (воспаление легких, пневмония), обнаруженные зараженные пациенты сейчас получают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время, в сезон повышенной заболеваемости на респираторные инфекционные заболевания зимой и весной, следует обратить внимание на необходимость проветривания помещений, личной защиты от переохлаждений и теплую одежду, мытья рук, личную гигиену и занятия физическими упражнениями, по возможности также избегать публичных мест (скопление большого количества людей в одном месте).

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"Одевайте респираторы для уменьшения распространения микробов. Если у вас лихорадка или симптомы инфекции, необходимо вовремя обратиться в медицинское учреждение", - добавила местная власть.

Как сообщал УНИАН, данный вирус относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Кроме белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации некоторых СМИ, продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения.

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Национальный институт здравоохранения США работает над разработкой вакцины против нового вируса.