Доктор Комаровский рассказал, с какого возраста можно давать ребенку планшет
Если ребенок использует гаджеты до того, как начинает познавать основы устройства жизни, скорее всего, это может влиять на психику, нарушать координацию движений, приводить к травматизму и так далее.
Об этом на своей странице в Instagram рассказал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.
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"Ребенок видит, как катится мяч, а потом падает в реку. В реальной жизни реакция будет по типу "наша Таня громко плачет". А когда это случилось на экране, ребенок не понимает, что мяч исчез навсегда. Другой момент: когда нужно бегать, прыгать, скакать, в результате чего формируется двигательная система, растут легкие, сердце, а сосуды учатся адаптироваться к постоянно меняющейся физической активности, человеческий детеныш сидит и смотрит на мерцающий экран. К чему это приведет, не знает никто", - подчеркнул педиатр.
Он отметил, что категорически против компьютерных игр до двухлетнего возраста. Далее есть стандартное правило, которое родителям безумно сложно соблюдать, - не более двух часов экранного времени в сутки.
"Боженька или эволюция так запрограммировали, что детеныши всех млекопитающих копируют поведение взрослых. И когда дите с утра до ночи видит папу, уткнувшегося в гаджет, оно вырастет таким же", - подытожил Комаровский.
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