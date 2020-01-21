Доктор Комаровский рассказал, с какого возраста можно давать ребенку планшет

Педиатр отметил, что категорически против компьютерных игр до двухлетнего возраста.

Если ребенок использует гаджеты до того, как начинает познавать основы устройства жизни, скорее всего, это может влиять на психику, нарушать координацию движений, приводить к травматизму и так далее.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

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"Ребенок видит, как катится мяч, а потом падает в реку. В реальной жизни реакция будет по типу "наша Таня громко плачет". А когда это случилось на экране, ребенок не понимает, что мяч исчез навсегда. Другой момент: когда нужно бегать, прыгать, скакать, в результате чего формируется двигательная система, растут легкие, сердце, а сосуды учатся адаптироваться к постоянно меняющейся физической активности, человеческий детеныш сидит и смотрит на мерцающий экран. К чему это приведет, не знает никто", - подчеркнул педиатр.

Он отметил, что категорически против компьютерных игр до двухлетнего возраста. Далее есть стандартное правило, которое родителям безумно сложно соблюдать, - не более двух часов экранного времени в сутки.

"Боженька или эволюция так запрограммировали, что детеныши всех млекопитающих копируют поведение взрослых. И когда дите с утра до ночи видит папу, уткнувшегося в гаджет, оно вырастет таким же", - подытожил Комаровский.

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