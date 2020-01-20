В Житомире от гриппа скончалась 49-летняя женщина (видео)

В тяжелом состоянии в реанимации она лежала неделю.

В Житомире от гриппа скончалась 49-летняя женщина.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

У нее был лабораторно подтвержденный вирус "свиного гриппа". В тяжелом состоянии в реанимации она лежала неделю.

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К врачам женщина обратилась на следующий день как заболела. У нее обнаружили пневмонию, но лекарства не помогали. Последние 5 дней она была в коме, спасти ее не удалось.