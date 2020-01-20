В Житомире от гриппа скончалась 49-летняя женщина (видео)
17:58, 20 января 2020Страна
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В тяжелом состоянии в реанимации она лежала неделю.
В Житомире от гриппа скончалась 49-летняя женщина.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
У нее был лабораторно подтвержденный вирус "свиного гриппа". В тяжелом состоянии в реанимации она лежала неделю.
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К врачам женщина обратилась на следующий день как заболела. У нее обнаружили пневмонию, но лекарства не помогали. Последние 5 дней она была в коме, спасти ее не удалось.
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