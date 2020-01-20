В Киеве резко возросло число заболевших гриппом и ОРВИ

В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%.

В столице за третью неделю 2020 года зарегистрировано 9 тысяч 176 больных гриппом и ОРВИ, что на 35,2% больше по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По данным медиков, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 5 тыс. 349 (рост на 31,2%), взрослых - 3 тыс. 827 человек (рост на 41,3%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2 тыс. 116 случаев, что составляет 39,6% от общего количества заболевших детей и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

В медицинские учреждения за третью неделю госпитализирован 141 человек, из них 115 - дети.

«В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер», - отметили в КГГА.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены более 50,7 тыс. человек.