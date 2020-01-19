Бесплатные роды в Украине: эксперт раскрыла детали нового этапа медреформы

Эксперт отметила, что на текущем этапе медреформы важную роль будет играть человеческий фактор.

В Украине в рамках нового этапа медицинской реформы услуги родильных домов станут бесплатными с 1 апреля 2020 года. На каждую роженицу медучреждениям будут выделять 8500 грн.

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Как будет работать новая инициатива, рассказала менеджер экспертной группы "здравоохранение" Реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова, передает «Обозреватель». Эксперт заявила, что сегодня не знает ни одной пациентки, которая бы рожала бесплатно.

"Логика расчета за услуги, за пролеченные случаи будет сохраняться, как на первичке. С апреля 2020 года такая структура финансирования будет работать на вторичном и третичном звене", – пояснила она.

Бубенчикова отметила, что на текущем этапе медреформы важную роль будет играть человеческий фактор: "Есть перечень услуг, включенных в пакет медицинских гарантий – это одно дело. Мы понимаем, что есть человеческий фактор – персонал, врачи... Тут дело и во враче, и в пациенте – например, медик может и не просить взятку, а пациент сам ее несет".

"Надо быть очень осторожными и внимательными. Пациенту нужно понимать свои права – за что заплатило государство, на что он может рассчитывать. Врачу надо принять эти правила и наладить деятельность своего учреждения так, чтобы оптимально все расходы, которые они несут за пролеченные случаи, не превышали, а возможно, были поменьше за то, что оплачивает НСЗУ – чтобы быть в плюсе, чтобы зарабатывать", – рассказала эксперт.

Также Бубенчикова прокомментировала сумму в 8500 грн, которую планируют выделять на перечень стандартных услуг – обычные роды, кесарево сечение, лекарства, палата, прививки, экстренная помощь и реанимация.

"Все тарифы, которые будет выставлять Национальная служба здоровья, являются не просто просчитанными "в среднем". Год или больше длились пилотные проекты в Полтаве и других регионах. Будет определен средний оптимальный тариф для каждой услуги. Задача медучреждений – построить свою экономику так, чтобы не иметь лишних и необъективных расходов, чтобы суммы, которую платит НСЗУ, было достаточно", – подытожила она.