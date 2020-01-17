На Ривненщине двое людей оказались в реанимации из-за гриппа: одна из больных беременна (видео)
17:31, 17 января 2020Страна
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Известно, что оба пациента не были привиты против гриппа.
В этом сезоне от осложнений гриппа умерло уже семь человек / фото УНИАН
Двое людей оказались в реанимации из-за гриппа типа А на Ривненщине.
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Как говорится в сюжете ТСН, одна из заболевших – беременная. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
33-летняя женщина лечится в перинатальном центре. Еще один больной - в областной больнице. У обоих вирус подтвердился лабораторно.
Известно, что оба пациента не были привиты против гриппа. Врачи настаивают, сделать вакцинацию еще не поздно – она убережет от осложнений гриппа.
В этом сезоне от осложнений гриппа умерло уже семь человек. Все они не были вакцинированы. И хотя эпидемии еще нет, грипп уже надвигается.
В этом году циркулируют четыре штамма, наиболее опасный – H1N1, известный как «свиной грипп».
Двое - в реанимации через грипп типа А на Ровенщине
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