В Харьковской области 11 человек пострадали от укусов бешеных животных
13:47, 17 января 2020Страна
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В области зарегистрировали шесть случаев бешенства среди животных за 14 дней.
Бешенство – смертельное заболевание / odessa-life.od.ua
За две недели 2020 года в Харьковской области зарегистрировано 6 случаев бешенства среди животных.
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Получили повреждения от бешеных животных 11 человек, всех их привлекли на антирабическое лечение. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.
Бешенство – смертельное заболевание, поэтому не следует пренебрегать правилами, которые могут спасти жизнь:
- ежегодно прививать против бешенства собственных собак и кошек;
- не пытаться поймать бездомных и диких животных, покормить их с рук;
- при укусе необходимо промыть рану водой с мылом, обработать края раствором йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение.
Напомним, в январе этого года на Николаевщине после укуса больного бешенством собаки умер человек.
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