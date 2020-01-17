В Харьковской области 11 человек пострадали от укусов бешеных животных

В области зарегистрировали шесть случаев бешенства среди животных за 14 дней.

За две недели 2020 года в Харьковской области зарегистрировано 6 случаев бешенства среди животных.

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Получили повреждения от бешеных животных 11 человек, всех их привлекли на антирабическое лечение. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Бешенство – смертельное заболевание, поэтому не следует пренебрегать правилами, которые могут спасти жизнь:

ежегодно прививать против бешенства собственных собак и кошек;

не пытаться поймать бездомных и диких животных, покормить их с рук;

при укусе необходимо промыть рану водой с мылом, обработать края раствором йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, в январе этого года на Николаевщине после укуса больного бешенством собаки умер человек.