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В Харьковской области 11 человек пострадали от укусов бешеных животных

13:47, 17 января 2020
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Бешенство – смертельное заболевание / odessa-life.od.ua

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Получили повреждения от бешеных животных 11 человек, всех их привлекли на антирабическое лечение. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Бешенство – смертельное заболевание, поэтому не следует пренебрегать правилами, которые могут спасти жизнь:

  • ежегодно прививать против бешенства собственных собак и кошек;
  • не пытаться поймать бездомных и диких животных, покормить их с рук;
  • при укусе необходимо промыть рану водой с мылом, обработать края раствором йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, в январе этого года на Николаевщине после укуса больного бешенством собаки умер человек.

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