Супрун объяснила украинцам, перед сдачей каких анализов нельзя есть

Когда мы едим, употребляем алкоголь накануне некоторых анализов, в крови меняется уровень глюкозы, некоторых минералов, витаминов, переносчиков жиров (липопротеинов) и некоторых ферментов.

Каждая сдача анализов включает неизменный элемент — обязательную голодовку накануне.

Прежде всего стоит помнить, что перед сдачей анализов нужно обязательно проконсультироваться с врачом, который вам расскажет, нужно ли воздержаться от еды, приема добавок или лекарств. Об этом на своей странице в Facebook пишет бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Когда мы едим, употребляем алкоголь, в крови меняется уровень глюкозы, некоторых минералов, витаминов, переносчиков жиров (липопротеинов) и некоторых ферментов.

Измерения уровней этих веществ имеет решающее значение для диагностирования сахарного диабета, анемии, повышенного уровня холестерина и болезней печени.

Читайте такжеРанняя диагностика рака будет бесплатной для украинцев в 2020 году

Супрун объяснила, перед сдачей каких анализов нельзя есть:

▪ Уровень глюкозы в крови. Если поесть, то уровень глюкозы возрастет. Альтернативный тест на уровень глюкозы, не требующий голодания — это анализ на вещество гликозилированный гемоглобин (А1с). Он отражает средний уровень сахара в крови за последние три месяца.

▪ Уровень сывороточного железа (несвязанного). Это один из дополнительных тестов в диагностике нехватки или избытка железа в организме.

Железо довольно быстро всасывается в кровь. Если мы поедим перед анализами, они покажут ложно завышенный результат.

▪ Уровень холестерина (триглицеридов, липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности). После еды потребленные жиры перераспределяются в организме, поэтому анализ покажет завышенный результат. Также перед анализами уровня холестерина нельзя сутки пить алкоголь — он может повышать показатели.

Здесь есть важное уточнение: существуют рекомендации, которые позволяют не голодать перед сдачей липидограммы (анализ различных переносчиков жира). Прежде всего они касаются детей, людей пожилого возраста, людей, имеющих сахарный диабет и стабильно принимают лекарства.

▪ Голодание и воздержание от алкоголя необходимы в случае исследования маркеров работы печени и почек.

▪ Анализ на витамин В12 измеряет, сколько витамина в крови. Это может помочь диагностировать специфический тип анемии. Некоторые лекарства также могут искажать результат, поэтому стоит обсудить с врачом подготовку к тесту, если вы принимаете лекарства. И не есть перед анализом.

▪ Кофе, алкоголь, курение, лекарства, БАДы, гормональные препараты, жевательная резинка и тренировки перед сдачей крови искажают результаты. Подождите, а в случае лекарств спросите у врача, что делать.

В остальных случаях — можно спокойно завтракать и не морить себя голодом перед сдачей анализов.

Можно есть перед сдачей таких анализов:

▪ Формула крови и уровень гемоглобина. Потребляемое железо не станет сразу гемоглобином, поэтому можно не переживать.

▪ Анализы инфекционных болезней и генетические тесты.

▪ Уровень гликированного гемоглобина (дополнительный маркер сахарного диабета).

▪ Уровень тех или иных гормонов в крови.

"Только ограничьте себя в потреблении жирной пищи за 24 часа до сдачи анализов — сочный бургер или жареную картошечку лучше отложить на обед после посещения лаборатории (а еще лучше вообще не употреблять, потому что еда с большим содержанием жира вредят здоровью). Высокий уровень липидов в крови, который может возникнуть из-за жирной пищи, влияет на прозрачность сыворотки. Это может исказить результаты лабораторных исследований", - пояснила Супрун.