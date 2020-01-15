Во Львовском облцентре крови кончились запасы, ищут доноров

Из-за праздников значительно уменьшилось количество желающих сдавать кровь.

Львовский областной центр крови ищет доноров, поскольку имеющиеся запасы закончились.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Такая ситуация сложилась в связи с тем, что из-за праздников доноры не приходили сдавать кровь. Если обычно за сутки желающих сдать кровь до сотни, то сейчас их единицы. А потребность больниц в препаратах плазмы не уменьшается.

Переливания, в частности, нужны пострадавшим при ДТП и больным, которые лечатся в стационарах. Нехватка крови может стоить кому-то жизни.

Поэтому медики призывают людей от 18 до 55 лет и весом более 50 килограммов прийти и сделать доброе дело.

Напомним, ранее с соответствующим призывом обратился Киевский городской центр крови, в запасах которого почти не осталось крови для переливаний больным.