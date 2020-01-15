Минздрав обнародовал перечень бесплатных услуг при родах
15:28, 15 января 2020Страна
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Программа медгарантий в полном объеме заработает с 1 апреля 2020 года.
Какие услуги будут бесплатными при родах / фото pixabay.com
Предоставление качественной бесплатной медицинской помощи при родах - одно из приоритетных направлений здравоохранения.
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Поэтому Министерство здравоохранения опубликовало перечень бесплатных услуг при родах.
С 1 апреля 2020 года гарантированный пакет медицинских услуг при родах будет включать:
- физиологические роды;
- ургентное и плановое кесарево сечение;
- мониторинг состояния роженицы и ребенка;
- обезболивание во время родов;
- лабораторные и инструментальные обследования;
- интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;
- реанимация и стабилизации состояния новорожденных;
- вакцинация согласно Национальному календарю прививок;
- метаболический скрининг у новорожденных ;
- консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.
Как сообщалось, в 2020 году ранняя диагностика новообразований будет для украинцев бесплатной, Национальная служба здоровья Украины оплатит больницам эти услуги по повышенному тарифу.
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