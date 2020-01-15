Минздрав обнародовал перечень бесплатных услуг при родах

Программа медгарантий в полном объеме заработает с 1 апреля 2020 года.

Предоставление качественной бесплатной медицинской помощи при родах - одно из приоритетных направлений здравоохранения. Читайте такжеРоды, биопсия и лечение инсульта: украинцам пообещали полсотни бесплатных медуслуг в 2020 году Поэтому Министерство здравоохранения опубликовало перечень бесплатных услуг при родах. С 1 апреля 2020 года гарантированный пакет медицинских услуг при родах будет включать: физиологические роды;

ургентное и плановое кесарево сечение;

мониторинг состояния роженицы и ребенка;

обезболивание во время родов;

лабораторные и инструментальные обследования;

интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;

реанимация и стабилизации состояния новорожденных;

вакцинация согласно Национальному календарю прививок;

метаболический скрининг у новорожденных ;

консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции. Как сообщалось, в 2020 году ранняя диагностика новообразований будет для украинцев бесплатной, Национальная служба здоровья Украины оплатит больницам эти услуги по повышенному тарифу.

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