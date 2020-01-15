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Минздрав обнародовал перечень бесплатных услуг при родах

15:28, 15 января 2020
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Какие услуги будут бесплатными при родах / фото pixabay.com

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Поэтому Министерство здравоохранения опубликовало перечень бесплатных услуг при родах.

С 1 апреля 2020 года гарантированный пакет медицинских услуг при родах будет включать:

  • физиологические роды;
  • ургентное и плановое кесарево сечение;
  • мониторинг состояния роженицы и ребенка;
  • обезболивание во время родов;
  • лабораторные и инструментальные обследования;
  • интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;
  • реанимация и стабилизации состояния новорожденных;
  • вакцинация согласно Национальному календарю прививок;
  • метаболический скрининг у новорожденных ;
  • консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Как сообщалось, в 2020 году ранняя диагностика новообразований будет для украинцев бесплатной, Национальная служба здоровья Украины оплатит больницам эти услуги по повышенному тарифу.

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