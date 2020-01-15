цей матеріал доступний українською

В Запорожье от гриппа умерла роженица: медики рассказали о состоянии спасенного малыша (видео)

10:16, 15 января 2020
Страна
52 0
Ребенка удалось спасти / Скриншот

В Запорожье от осложнений после гриппа умерла роженица. Младенца удалось спасти, потому что вовремя сделали кесарево сечение. Мальчика уже перевели из реанимации.

Читайте такжеВ Житомирской области в результате осложнений после гриппа умерли двое мужчин

Недоношенный малыш сразу после кесарева сечения находился в реанимации, а сейчас угроза для жизни миновала, говорится в сюжете ТСН.

Мальчик под присмотром медиков уже набирает вес. Его назвали Игорем, как хотела его мама. 

Причиной смерти роженицы указали пневмонию, говорит вдовец. Лабораторно подтвердили грипп. Именно он мог привести к фатальным осложнениям. Мужчина признает, что женщина накануне покидала больницу, поэтому могла подхватить вирус где угодно. Прививки от гриппа она не делала. 

Ранее сообщалось, что в Украине с начала эпидемического сезона от осложнений, вызванных гриппом, умерли пять человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter