В Запорожье от гриппа умерла роженица: медики рассказали о состоянии спасенного малыша (видео)

Ребенка удалось спасти, потому что роженице вовремя сделали кесарево сечение.

В Запорожье от осложнений после гриппа умерла роженица. Младенца удалось спасти, потому что вовремя сделали кесарево сечение. Мальчика уже перевели из реанимации.

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Недоношенный малыш сразу после кесарева сечения находился в реанимации, а сейчас угроза для жизни миновала, говорится в сюжете ТСН.

Мальчик под присмотром медиков уже набирает вес. Его назвали Игорем, как хотела его мама.

Причиной смерти роженицы указали пневмонию, говорит вдовец. Лабораторно подтвердили грипп. Именно он мог привести к фатальным осложнениям. Мужчина признает, что женщина накануне покидала больницу, поэтому могла подхватить вирус где угодно. Прививки от гриппа она не делала.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала эпидемического сезона от осложнений, вызванных гриппом, умерли пять человек.