Зеленский поручил открыть больницу "Феофания" для всех украинцев

Кабмину и Госуправлению делами предоставлено три месяца на принятие соответствующих мер.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, которую предоставляет клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами.

Указ №10/2020 обнародован на сайте главы государства.

"Кабинету министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая 2019 года в Министерстве здравоохранения заявили, чтоведомственная больница "Феофания" и больницы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) должны быть включены в единое медицинское пространство и должны быть доступны для всех граждан. Такое заявление в Минздраве сделали потому, что накануне правительственный комитет по экономическим вопросам поддержал законопроект, который исключает медицинские учреждения, которые подчиняются ГУД и НАМНУ, из процесса трансформации системы здравоохранения.

В Минздраве отметили, что все учреждения, в том числе и ведомственные, которые оказывают медицинскую помощь, должны изменить свой статус, то есть превратиться в казенные или коммунальные некоммерческие предприятия, и заключить договора с НСЗУ на оказание медицинских услуг.

"Позиция Минздрава Украины: в результате изменений в системе здравоохранения в Украине должно быть создано единое медицинское пространство. Ведомственные медицинские учреждения, в том числе и клиническая больница "Феофания" и учреждения НАМНУ, должны перейти на принцип "деньги ходят за пациентом", - отметили в Минздраве.