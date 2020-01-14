Все три жертвы пневмонии в Тернополе умерли из-за самолечения - медики

Также протекание вирусных заболеваний осложняет зарубежная бактериальная флора, которую заробитчане привозят из других стран.

Медики заявляют, что все три жертвы пневмонии в Тернополе умерли в результате самолечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил директор городской больницы №2 Ростислав Левчук.

Он уточнил, что данная больница специализируется на лечении пневмоний, поэтому больных везут сюда. По его данным, умершие пациенты поступили в больницу на 5-10-й день течения болезни с запущенными формами.

«Вот вчера к нам поступил 36-летний мужчина, он месяц не обращался за квалифицированной помощью, можете представить, в каком он состоянии. Также поступили к нам двое медиков, в частности акушерка. Тоже занимались самолечением», - отметил Левчук.

Всего за последний месяц в данную больницу поступили 30 больных, трое - умерли от пневмонии.

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«Сейчас в больнице находится 41 пациент, в 3-х диагностирована вирусно-бактериальная пневмония, у одного – грипп «А», у остальных - бактериальная пневмония. Угрозы к распространению болезни нет. В то же время мы готовы к развитию событий, из 395 коек медучреждения 60 - свободны», - сказал Левчук.

По его словам, первый пациент умер еще в середине декабря, его доставили в тяжелом состоянии из райбольницы. Мужчине было 45 лет. Еще двое умерли в начале января, оба - трудоспособного возраста.

Почему медики сразу не озвучили проблему самолечения и скрывали факты смертей от пневмонии, главные врачи города и начальник городского отдела здравоохранения Василий Даньчак во время пресс-конференции пояснить не смогли. Медики подчеркивают - лучше вакцинироваться и ни в коем случае не заниматься самолечением.

«Если температура превышает 38-39 градусов, есть боли в мышцах, в глазах, головные боли - сразу следует обращаться к врачам. Ограничить пребывание в местах большого скопления людей, в пик эпидемий избегать объятий и поцелуев, мыть руки, часто проветривать помещение, обеспечить всей семье полноценное питание с витаминами», - подчеркнул Даньчак.

Левчук также добавил, что осложняет течение вирусных болезней и зарубежная бактериальная флора, которую привозят трудовые мигранты из других стран.

«В период праздников многие возвращается с заработков, в частности из Польши, где тоже был пик вирусных инфекций. Привозят зарубежную флору, поэтому добавляется проблем», - отметил он.

По его данным, от пневмонии в Тернополе люди умирают каждый год. В частности, в 2019 году умерли 12 человек, в 2018 - 14, в 2017 - 7, в 2016 - 22.