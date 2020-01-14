В Украине от осложнений гриппа умерли уже 5 человек

Ни один из умерших не был привит от гриппа.

В Украине с начала эпидемического сезона от осложнений, вызванных гриппом, умерли пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

«С октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа умерли пять взрослых: две женщины и трое мужчин», - говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному в Тернопольской и Запорожье. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря 2019 года.

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В Центре отметили, что ни у одного из умерших не было прививки от гриппа.

Всего с 31 сентября 2019 года по 12 января 2020 гриппом заболели 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн - дети (68% от всех заболевших). Госпитализированы 61 842 человека.

В течение второй недели 2020 года заболели 105 260 украинцев, из них 61,5 % – дети до 17 лет (64 717 человек).

С начала эпидемического сезона от гриппа вакцинированы 0,6% людей (23 0477), из них 46,3% - лица группы риска (106 620 человек).