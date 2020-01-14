Мужчины не имели прививок против гриппа.

В Житомирской области в результате осложнений после гриппа умерли двое мужчин.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал заведующий отделом организации эпидемиологических исследований Житомирского областного лабораторного центра Анатолий Головченко.

«На Житомирщине зарегистрировали еще два летальных случая от осложнений гриппа 9 января умер 86-летний мужчина, а 10 января - мужчина, которому было 58 лет. В мазке из зева у них определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический», - отметил он

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Головченко добавил, что мужчины обратились за медпомощью в тяжелом состоянии и не имели прививок против гриппа.

Он подчеркнул, что с начала этого года в Житомирской области от осложнений, вызванных гриппом, умерли три человека.

В общем, в течение последних трех недель в области зарегистрировано 17 случаев лабораторно подтвержденного вируса гриппа А (H1N1).

Как сообщал УНИАН, в начале января в Житомире в результате осложнений гриппа умерла женщина.