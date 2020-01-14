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В Житомирской области в результате осложнений после гриппа умерли двое мужчин

12:37, 14 января 2020
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У мужчин не было прививок против гриппа / фото УНИАН

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал заведующий отделом организации эпидемиологических исследований Житомирского областного лабораторного центра Анатолий Головченко.

«На Житомирщине зарегистрировали еще два летальных случая от осложнений гриппа 9 января умер 86-летний мужчина, а 10 января - мужчина, которому было 58 лет. В мазке из зева у них определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический», - отметил он

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Головченко добавил, что мужчины обратились за медпомощью в тяжелом состоянии и не имели прививок против гриппа.

Он подчеркнул, что с начала этого года в Житомирской области от осложнений, вызванных гриппом, умерли три человека.

В общем, в течение последних трех недель в области зарегистрировано 17 случаев лабораторно подтвержденного вируса гриппа А (H1N1).

Как сообщал УНИАН, в начале января в Житомире в результате осложнений гриппа умерла женщина.

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