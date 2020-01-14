Данных о прививках у женщины не было.

В Полтавской области от столбняка умерла 52-летняя женщина.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

«Женщина с Полтавщины обратилась за медицинской помощью 1 января, на восьмой день после получения травмы. У больной среди симптомов были спазм лицевых мышц, ригидность мышц шеи, затруднение дыхания», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в тот же день ее госпитализировали.

«Данных о прививках у женщины не было. Хирургическая обработка раны проведена в полном объеме», - добавили в ЦОЗ.

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По информации ведомства, за 11 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 15 случаев столбняка, из которых один летальный. Данных о прививках у умершего человека не было.

Справка. Столбняк - заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных.

Инфицироваться столбняком можно при попадании грязи в рану или порез, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. От человека к человеку это заболевание не передается.

Симптомы столбняка: сжатие челюстей, мышечные спазмы, мучительная напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, «выпучивание» глаз, головная боль, лихорадка и чрезмерное потовыделение, изменение артериального давления и учащенное сердцебиение, ломкость костей, затруднение дыхания.