В Тернополе больницы переполнены пациентами с вирусной пневмонией, трое людей умерли (видео)

Если вовремя не обратиться к врачам, человек сгорает буквально за несколько дней.

Больницы Тернополя переполнены пациентами с воспалением легких. В одной городской больнице почти полсотни больных с вирусной пневмонией.

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Кроме того, пятеро находятся в реанимации, а трое уже умерли. Вирусная пневмония очень стремительно развивается, а если вовремя не обратиться к врачам, то человек буквально сгорает, говорится в сюжете ТСН.

У почти 50 людей одинаковый ход болезни. Сначала они слегли с лихорадкой и кашлем, а также температурой, которая не сбивалась.

Медики говорят, что за помощью надо обращаться в первый день высокой температуры. Если через три дня ситуация не изменится, то непременно назначается рентген, который и выявит пневмонию.

Как сообщалось, в Киеве за вторую неделю 2020 году зарегистрировано 6786 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8,7%.