В Киеве возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В то же время интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, отмечают городские власти.

В Киеве за вторую неделю 2020 года зарегистрировано 6786 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость возросла на 8,7%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что заболеваемость возросла как за счет детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело 4077 (на 1,7% больше по сравнению с прошлой неделей), взрослых - 2709 (на 21,2%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 60,1%, а на предыдущей неделе - 64,2%. Заболеваемость среди школьников возросла на 6,9%, зарегистрировано 1638 случаев, что составляет 40,2% от общего количества заболевших детей. В медицинские учреждения госпитализированы 175 человек, из них 146 детей.

«В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер», - говорится в сообщении.

По данным столичных медиков, с начала эпидемического сезона в кабинетах для прививки частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинированы против гриппа более 50,4 тысячи человек.