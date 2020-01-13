В Украине в результате осложнений после гриппа умерла беременная женщина

Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп.

В Украине от гриппа умерла беременная женщина, младенец врачам удалось спасти.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает Центр общественного здоровья. "31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслойкой плаценты проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала эпидсезона, с октября 2019 года, зафиксированы уже три летальных исхода вследствие гриппа.

Ранее в Житомире от гриппа умерла женщина, у которой не было прививки против этой болезни.