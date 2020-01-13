За последние 5 лет количество новорожденных в Киеве резко уменьшилось

По данным статистики, количество многоплодных родов в Киеве также уменьшается.

За последние 5 лет количество новорожденных в Киеве уменьшилось почти на 19%.

Об этом сообщили в городском научном информационно-аналитическом центре медицинской статистики «Медстат», ссылаясь на данные статистики.

Центр обнародовал соответствующую информацию о родах и новорожденных в столице за период с 2015 года и до начала 2020 года.

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Так, в 2015 году в родовспомогательных учреждениях, расположенных на территории города Киева, произошло 40 тыс. 339 родов и родилось 40 тыс. 986 детей, а в 2019 году - 32 тыс. 808 и 33 тыс. 412 соответственно.

«За последние 5 лет количество родов (соответственно и количество новорожденных) в Киеве уменьшилось более чем на 7,5 тысяч, или почти на 19%», - говорится в комментарии к зафиксированным статистическим данным.

В общем 2019 год подарил Украине 33 тыс. 412 новых граждан: 15 тыс. 957 девочек и 17 тыс. 455 мальчиков.

По данным статистики, количество многоплодных родов в Киеве также уменьшается. Если в 2015 году произошло 834 таких родов, то в 2019 году - 726 (721 двойня и 5 троен).