Доктор Комаровский рассказал, можно ли пить холодное при ОРВИ

Как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние, рассказал врач.

Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос родителей, можно ли ребенку пить холодное при ОРВИ.

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Как написал он на своей странице в Instagram, как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние.

"Во многих странах холодное питье во время ОРВИ всячески рекомендуется врачами. Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ — это наши ментальные традиции. В большинстве стран мира это не принято", - объяснил педиатр.⠀

"Поэтому если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости", - добавил Комаровский.

Ранее на своей Instagram-странице доктор Евгений Комаровский рассказал, зачем нужны детские лекарственные формы.