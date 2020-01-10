Супрун объяснила украинцам, как после праздников вернуться к нормальной жизни

Привычные для вас хобби и дела помогут вам восстановить внутренние силы и баланс, потерянные во время праздничных каникул.

Так называемый синдром Нового года характеризуется тем, что вы принимаете решение начать с первого января новую жизнь.

Первые трудности встречаются на этапе возвращения к привычному ритму после праздников, когда время выйти на работу и восстановить режим дня. Об этом на своей странице в Facebook пишет бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

Вот несколько советов Супрун, как вернуться к нормальной жизни после праздников

1. Вернитесь из отпуска на день раньше

Так у вас будет время разобраться с делами, которые накопились за время вашего отсутствия и не переносить все на первый рабочий день.

2. Не набирайте обороты с первого же дня на работе

Посвятите время тому, чтобы войти в курс дел, и не вините себя, если нет сил работать. Не оставайтесь на работе дольше, только если вам кажется, что должны отработать больше потому, что были в отпуске.

Среда более благоприятный день для активной работы, чем понедельник. Во-первых, вы уже примете тот факт, что праздники закончились. Во-вторых, ваш организм и в частности мозг настроится на работу.

3. Вспомните о режиме питания

Не обязательно садиться на строгую диету или делать детокс — попробуйте вернуться к тому стилю питания, который был у вас до праздников.

4. Больше двигайтесь

Активный образ жизни поможет сохранить здоровье и, к тому же, позже будет легче вернуться к работе. Возобновите занятия спортом — это придаст регулярности в ваш жизненный ритм.

Читайте такжеКакой алкоголь лучше пить на Новый год: рекомендации экспертов

5. Наладьте режим сна

Во время праздников он часто сбит, ведь вы можете ложиться спать и просыпаться поздно. Не стоит в первый же рабочий день ставить будильник на шесть утра. Делайте это постепенно и ежедневно корректируйте свой режим на пол часа.

6. Вернитесь к делу

Если вы посещаете языковые курсы, танцевальные группы, играете в футбол, ведете дебаты, занимаетесь волонтерской деятельностью и тому подобное, возвращайтесь к делу. Привычные для вас события помогут вам восстановить внутренние силы и баланс, потерянные во время праздничных каникул.

7. Загляните в свои "внутренние шкафы", чтобы избавиться от лишнего

Если у вас есть ощущение незавершенности, будто еще не время браться и выходить из состояния кокона, подумайте, что вас сдерживает и не дает шагать вперед.

8. "Ритуалы" поддержки

Кому-то подходит просто собрать вечером всю одежду на работу/учебу, убрать жилье, чтобы “прогнать” праздничный дух, а кто-то наоборот, может и действительно символично попрощаться с праздниками — убрать из холодильника все остатки новогодней пищи.

9. Начинайте с малого

Самое главное: начинайте убирать дом и рабочее место от новогодних украшений, приглушите рождественскую музыку и завершайте распаковывать подарки от близких.