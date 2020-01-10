Диетолог посоветовала, что нужно есть во время гриппа и простуды

Чтобы помочь организму восстановиться после простуды, питайтесь полноценно, советует эксперт.

Бороться с простудой и гриппом нужно не только лекарствами. Что в таком случае есть, чтобы вирусы держались от нас подальше, рассказала на своей странице в Facebook диетолог Светлана Фус.

1. Во-первых, использовать природные источники витаминов С, А, Е, D3 и бета-каротина.

Богатые витамином С цитрусовые (апельсины и грейпфруты), киви, листовые овощи, красный перец, брокколи. А также продукты наших широт — квашеная капуста, шиповник и замороженные ягоды: все виды смородины, малина, ежевика, клюква.

Витамин А и D3 содержится в продуктах животного происхождения: рыбий жир, печень трески, говяжья печень, яичные желтки, сливочное масло.

Бета-каротин (провитамин А) нам «поставляют» морковь, шпинат, тыква.

Орехи, облепиха, растительное масло богаты витамином Е.

2. Если уже постигла вас простуда, то очень важно, что вы пьете во время болезни

Ведь первая рекомендация врача при простуде - обильное питье. Это особенно важно, если вы отказываетесь есть. Тогда обязательное условие - пить много жидкости.

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Достаточное количество жидкости облегчает состояние, не позволяет инфекции «прописаться» в организме. Обильное питье увлажняет слизистую верхних дыхательных путей, помогает «смыть» вирусы и токсины. При кашле и насморке жидкость должна быть хорошо теплой, и чем теплее, тем лучше. Добавьте в теплую воду малину, смородину, лимон, имбирь. Снизить температуру помогут морсы из клюквы и брусники. Только без сахара. Варенье не подходит. Но если болит горло, пейте умеренно теплые и некислые напитки, чтобы воспаление слизистой носоглотки не усиливалось.

Между едой лучше пить травяные чаи с шалфеем, ромашкой, чабрецом или обычную кипяченую теплую воду. Часто и понемногу.

Важно ограничить количество кофеина в выпитых жидкостях. Лучше отказаться от кофе и чая.

3. Нужно есть, даже если не хочется и у вас нет аппетита

Когда организм борется с инфекцией, он требует большего, чем обычно, количества полезных веществ и витаминов. Поэтому в разгар болезни пища должна быть легкой и богатой белками, углеводами и витаминами.

Выбирайте легкий для переваривания белок, например, творог, яйца в виде омлета. Не отказывайтесь совсем от еды в разгар болезни!

Желательно употреблять продукты, приготовленные на пару, в отварном виде. Особенно важно отказаться от вредной пищи: жареного, жирного, копченых и консервированных продуктов, газированных напитков.

Откажитесь также от сладостей. Кондитерские изделия, выпечку и сладкие напитки не стоит употреблять во время ОРВИ или гриппа. Избыток глюкозы негативно сказывается на иммунитете — снижается активность лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекцией.

А также, разумеется, вы должны забыть о всевозможных диетах.