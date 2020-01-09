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В Днепре женщина с многочисленными патологиями родила здоровую девочку (фото)

19:59, 09 января 2020
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Женщина с многочисленными патологиями родила здорового ребенка путем кесарева сечения / Фото: Facebook, Ольга Фандеева

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила врач учреждения Ольга Фандеева.

По ее словам, беременная поступила в акушерское отделение на плановое кесарево сечение в связи с рубцом на матке.

«Женщина очень маленького роста с уникальным заболеванием :синдром Гольденхара и еще много сопутствующей патологии. Путем операции «кесарево сечение» сегодня на свет появилась прекрасная, вполне здоровая маленькая девочка весом 2950 граммов и 46 см роста», - пишет Фандеева.

Девочка родилась абсолютно здоровой / Фото: Facebook, Ольга Фандеева

Сейчас новорожденная находится в детской реанимации и понемногу набирает вес. Она получает максимум внимания и любви от медицинского коллектива.

Справка. Синдром Гольденхара является редким наследственным заболеванием, которое характеризуется комплексным поражением глаз, уха, позвоночника, отмечается асимметрия лица за одностороннее недоразвитие нижней челюсти.

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Теги: #новости Днепра#кесарево сечениепогода в Днепре