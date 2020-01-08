В Житомире от осложнений после гриппа умерла женщина

Прививки против гриппа она не имела и обратилась поздно.

В Житомире от гриппа умерла женщина, которая не имела прививки против этой болезни.

Об этом сегодня сообщает Житомирский областной лабораторный центр, передает корреспондент УНИАН.

Согласно сообщению, в течение последних двух недель в Житомирской области зарегистрировано 8 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.

"В мазках определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический. К сожалению, одна больная в г. Житомире умерла. Она очень поздно обратилась за медицинской помощью и уже была в очень тяжелом состоянии, против гриппа не прививалась", - говорится в сообщении.

При этом дата смерти женщины не уточняется.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, эта женщина умерла в конце декабря.

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В очередной раз медики напоминают, что лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания.

Специалисты советуют при первых симптомах обязательно обращаться к семейному врачу, поскольку самолечение может быть вредным для здоровья.

По данным Житомирского областного лабораторного центра, в целом на протяжении последних 4-х недель в Житомирской области наблюдается снижение уровня заболеваемости. Так, на первой неделе года за медицинской помощью по поводу заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 4 тыс.416 человек, что на 1 тыс. 250 больных меньше, чем за предыдущую неделю.