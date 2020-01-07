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Доктор Комаровский рассказал, чем нельзя лечить детей

14:21, 07 января 2020
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Категорически неправильны любые попытки дать младенцу ¼ взрослой таблетки, рассказал Комаровский / фото УНИАН

Лекарственная форма — это придаваемое фармакологическому веществу состояние, обуславливающее возможность его удобного введения в организм.

Капли, сиропы, растворы, свечи, таблетки, аэрозоли, капсулы, порошки, суспензии и т. д. и т. п. - все это лекарственные формы.

Комаровский подчеркнул, что для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы.

"Категорически неправильны (нецивилизованны и рискованны) любые попытки дать младенцу ¼ взрослой таблетки, а лечение «больного горла» путем обмакивания соски в некий порошок, добытый из взрослого лекарства, — это вообще недостойно человека, живущего в XXI веке", - отметил врач.

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Вы должны знать, что:

  • лекарства для приема внутрь рассматриваются в качестве наиболее предпочтительных;
  • лекарственные средства, предназначенные детям первых трех лет жизни, не должны напоминать по форме кондитерские изделия и не должны иметь яркое, привлекательное окрашивание;
  • предназначенные детям свечи (ректальные суппозитории) должны иметь соответствующие возрасту размеры и содержать возрастные дозы активных веществ;
  • все лекарственные средства, предназначенные для лечения детей первого года жизни, выпускаются стерильными;
  • в лекарственном средстве должно находиться как можно меньше дополнительных веществ, при этом особые требования (безопасность, натуральность) выдвигаются ко всем вспомогательным ингредиентам: красителям, ароматизаторам, стабилизаторам, консервантам, растворителям и т. д.;
  • упаковка лекарственного средства должна иметь специальное защитное устройство, не позволяющее ребенку открыть флакон самостоятельно;
  • жидкие лекарственные формы комплектуются специальными устройствами, которые облегчают точное дозирование (мерные ложки, пипетки и др.).
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Теги: #доктор Комаровский