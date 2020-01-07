Доктор Комаровский рассказал, чем нельзя лечить детей

Для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы, подчеркнул педиатр.

На своей Instagram-странице доктор Евгений Комаровский рассказал, зачем нужны детские лекарственные формы.

Лекарственная форма — это придаваемое фармакологическому веществу состояние, обуславливающее возможность его удобного введения в организм.

Капли, сиропы, растворы, свечи, таблетки, аэрозоли, капсулы, порошки, суспензии и т. д. и т. п. - все это лекарственные формы.

Комаровский подчеркнул, что для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы.

"Категорически неправильны (нецивилизованны и рискованны) любые попытки дать младенцу ¼ взрослой таблетки, а лечение «больного горла» путем обмакивания соски в некий порошок, добытый из взрослого лекарства, — это вообще недостойно человека, живущего в XXI веке", - отметил врач.

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