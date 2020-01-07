Доктор Комаровский рассказал, чем нельзя лечить детей
На своей Instagram-странице доктор Евгений Комаровский рассказал, зачем нужны детские лекарственные формы.
Лекарственная форма — это придаваемое фармакологическому веществу состояние, обуславливающее возможность его удобного введения в организм.
Капли, сиропы, растворы, свечи, таблетки, аэрозоли, капсулы, порошки, суспензии и т. д. и т. п. - все это лекарственные формы.
Комаровский подчеркнул, что для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы.
"Категорически неправильны (нецивилизованны и рискованны) любые попытки дать младенцу ¼ взрослой таблетки, а лечение «больного горла» путем обмакивания соски в некий порошок, добытый из взрослого лекарства, — это вообще недостойно человека, живущего в XXI веке", - отметил врач.
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Вы должны знать, что:
- лекарства для приема внутрь рассматриваются в качестве наиболее предпочтительных;
- лекарственные средства, предназначенные детям первых трех лет жизни, не должны напоминать по форме кондитерские изделия и не должны иметь яркое, привлекательное окрашивание;
- предназначенные детям свечи (ректальные суппозитории) должны иметь соответствующие возрасту размеры и содержать возрастные дозы активных веществ;
- все лекарственные средства, предназначенные для лечения детей первого года жизни, выпускаются стерильными;
- в лекарственном средстве должно находиться как можно меньше дополнительных веществ, при этом особые требования (безопасность, натуральность) выдвигаются ко всем вспомогательным ингредиентам: красителям, ароматизаторам, стабилизаторам, консервантам, растворителям и т. д.;
- упаковка лекарственного средства должна иметь специальное защитное устройство, не позволяющее ребенку открыть флакон самостоятельно;
- жидкие лекарственные формы комплектуются специальными устройствами, которые облегчают точное дозирование (мерные ложки, пипетки и др.).