"Рассол действительно помогает": врач-нарколог рассказал, как облегчить похмелье

Медик объяснил, что в рассоле содержится янтарная кислота, которая входит в состав большинства аптечных антипохмельных препаратов, а также множество витаминов и микроэлементов.

Классический рассол – один из наиболее эффективных способов смягчить похмелье после праздников и ускорить выведение токсинов из организма.

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"Рассол – как говорят, "напиток завтрашнего дня" – действительно помогает", – подтвердил врач-нарколог Юрий Пакин, комментируя способы детокса, призванные облегчить последствия злоупотребления алкоголем, передает «Обозреватель».

Медик объяснил, что в рассоле содержится янтарная кислота, которая входит в состав большинства аптечных антипохмельных препаратов, а также множество витаминов и микроэлементов.

"Алкоголь "вытягивает" на себя большое количество витаминов и микроэлементов, вступая с ними в различные соединения, поэтому на следующий день это нужно компенсировать", – сказал Пакин.

Он добавил, что в случае похмельного синдрома необходимо пить как можно больше жидкости. Кроме рассола, это может быть вода, соки, морсы.

"Сорбенты здесь также очень уместны, поскольку во время праздничного мероприятия, обычно, человек не только перепил, но еще и переел. А это значит, что в желудочно-кишечном тракте накопилось множество веществ, которые не успели обработаться ферментами. Они там уже лишние. С помощью сорбентов их нужно удалить и вывести наружу", – подчеркнул специалист.