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Эксперты объяснили, можно ли снять похмелье рассолом

11:42, 06 января 2020
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Поможет ли рассол при похмелье / medikforum.ru

Эксперты ВОЗ рассказали, почему подобные процедуры бесполезны, и назвали более эффективные средства от алкогольной интоксикации, передает UkrHealth.

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Маринованные овощи, квашеная капуста или творог не способны устранить симптомы похмелья, поскольку данные продукты не являются лекарствами и не могут помочь печени. Несмотря на то, что ранее китайские ученые опубликовали результаты исследования, в котором подтвердили полезное влияние лактобактерий с пробиотиками и кисломолочных продуктов на печень человека при алкогольной интоксикации, в ВОЗ полностью опровергли этот факт.

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения сообщают о бесполезности рассола, поскольку для малейшего эффекта напиток нужно употреблять систематически. В свою очередь однократный прием жидкости после бурного застолья никак не повлияет на организм.

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Теги: #диета