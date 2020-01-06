Эксперты объяснили, можно ли снять похмелье рассолом

Однократный прием жидкости после бурного застолья никак не повлияет на организм.

Много людей после хорошего застолья употребляют рассол, чтобы снять симптомы похмелья.

Эксперты ВОЗ рассказали, почему подобные процедуры бесполезны, и назвали более эффективные средства от алкогольной интоксикации, передает UkrHealth.

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Маринованные овощи, квашеная капуста или творог не способны устранить симптомы похмелья, поскольку данные продукты не являются лекарствами и не могут помочь печени. Несмотря на то, что ранее китайские ученые опубликовали результаты исследования, в котором подтвердили полезное влияние лактобактерий с пробиотиками и кисломолочных продуктов на печень человека при алкогольной интоксикации, в ВОЗ полностью опровергли этот факт.

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения сообщают о бесполезности рассола, поскольку для малейшего эффекта напиток нужно употреблять систематически. В свою очередь однократный прием жидкости после бурного застолья никак не повлияет на организм.

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