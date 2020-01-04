В Мелитополе 14-летняя девочка станет мамой

Сейчас подросток находится на 36-ой неделе беременности. Об отце ребенка ничего не известно.

В Мелитополе вскоре появится самая молодая мама за последние годы. Ей всего 14 лет, но через несколько недель она готовится рожать. Сейчас она находится на 36 неделе беременности.

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Однако, социальные службы, акушеры-гинекологи, а также главный врач Мелитопольского родильного дома Анатолий Скиданюк считают, что беременная девочка безответственно относится к своему положению, сообщает Наш город. Она редко появлялась на профилактических осмотрах, из-за чего врачам и социальным службам нередко приходилось самостоятельно разыскивать беременную и заставлять ее приходить на осмотры. То же самое специалисты говорят и о матери девочки.

На родоразрешение подростка будут отправлять в запорожский перинатальный центр, из-за возраста роженицы. Сообщается, что на данный момент беременность у девочки почти доношена — уже 36 недель.

Об отце ребенка ничего не известно.