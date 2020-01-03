В Украине от ботулизма умер мужчина
В Украине от ботулизма умер 59-летний мужчина.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Накануне мужчина употреблял консервы из свинины домашнего приготовления. Больной имел тяжелое течение заболевания и даже после введения сыворотки и трех операций состояние пациента ухудшалось. Мужчина умер 30 декабря 2019 года.
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Чтобы уберечься от ботулизма медики рекомендуют избегать потребления:
вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
м'ясных и грибных консервов;
консервов домашнего производства;
если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали надлежащим образом;
если сомневаетесь в качестве продуктов.
Симптомы ботулизма чаще всего проявляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, связанное с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса.
При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу. Госпитализация обязательна вне зависимости от тяжести болезни.
Напомним, в начале декабря сообщалось, что в Днепропетровской области от ботулизма погиб 34-летний мужчина. Он стал пятым человеком, который умер от ботулизма в 2019 году.
Ранее УНИАН писал, что в Украине от осложнений гриппа типа А умер мужчина, который заболел 20 декабря.