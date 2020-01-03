В Украине от осложнений гриппа А умер мужчина

Мужчина заболел гриппом перед Новым годом.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил о смерти мужчины, который заболел гриппом перед Новым годом.

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Согласно сообщению ЦОЗ, мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года, вирус гриппа типа А установлен лабораторно.

«Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 года больной умер», - сообщили в ЦОС.

В очередной раз медики напоминают, что лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания.

Специалисты советуют при первых симптомах обязательно обращаться к семейному врачу, поскольку самолечение может быть вредным для здоровья.

По данным Минздрава, всего с начала эпидсезона были госпитализированы более 53,5 тыс. человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано около 227,4 тыс. человек.